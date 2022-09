Wat te vermijden als u last hebt van acne 3. Afstoffen & afnemen



Melkproducten Melk is een goede manier om calcium binnen te krijgen, maar het is niet goed voor jouw huid. Wetenschappers zijn het niet helemaal eens over waarom melk en acne geen goede combinatie vormen, maar het is duidelijk dat er een relatie is. Vermijd zuivelproducten zoveel mogelijk, dus ook yoghurt, boter, kaas en ijs. Plantaardige varianten, bijvoorbeeld op basis van amandelen of kokosnoot, zijn een goed alternatief. Soja-yoghurt of -melk is een optie, maar veroorzaakt bij sommige mensen ook acne. Eiwitpoeder Eiwitpoeder wordt gemaakt van wei, melk, eieren, soja en verschillende bonen. Als je eiwitpoeder gebruikt en acne hebt, kies dan voor een plantaardige variant, bij voorkeur op basis van bonen. De poeders die met wei of melk worden gemaakt hebben dezelfde negatieve effecten als alle andere melkproducten. Suiker Onderzoeken wijzen uit dat suiker en een gezonde huid geen goede vrienden zijn. Uit een van de onderzoeken is gebleken dat mensen die regelmatig toegevoegde suikers eten, 30% meer kans hebben om acne te ontwikkelen. Een tweede groep mensen, die regelmatig cakes en gebak at, had een 20% hogere kans. Waarom suiker dit effect heeft op onze huid is nog niet helemaal zeker. Onze bloedsuikerspiegel en ons insulineniveau spelen hierbij waarschijnlijk een grote rol. Als jij last hebt van acne, is het in ieder geval een goed idee om alle vormen van toegevoegde suikers te vermijden. Toch zin in een zoete snack? Pure chocolade is veel minder slecht voor je dan melkchocolade en bevat zelfs positieve stoffen, zoals antioxidanten. Omega 6-vetzuren

Omega 3-vetzuren zijn goed voor uw huid, maar omega 6-vetzuren hebben juist een negatief effect. Veel voorverpakte producten in westerse supermarkten bevatten zonnebloemolie, maïsolie en margarine. Deze vetten bevatten veel omega 6-vetzuren, die ontstekingen van de huid kunnen veroorzaken. Vermijd ze dus zo veel mogelijk.