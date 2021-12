Hebt u geen zin in gedoe met vlechten, haarspeldjes en haarbandjes voordat uw kerstdiner begint? Ook dan hebben we iets voor u. Met een elegante haarband, sjaal of haarspeldje met strik kunt u uw haarstijl in een handomdraai laten opvallen. Of gebruik een lint om uw paardenstaart een totaal nieuwe look te geven. Hoe? Kam en ontkrul uw haar en maak een hoge paardenstaart. Neem nu een lang (echt lang!) stuk lint en bind dit een aantal keren rond het elastiekje. U moet nu twee even lange stukken lint overhouden, links en rechts van uw paardenstaart. Wikkel nu de stukken lint rond de staart en laat ze kruisen. Aan het eind van de paardenstaart maakt u een kleine strik om te zorgen dat het lint niet verschuift. Schud de paardenstaart op voor een speelsere look.