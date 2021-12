Recepten voor een heerlijk vegetarisch kerstdiner

Citrusjelly met knapperige amandelbrokjes

Wilt u dit jaar gaan voor een niet-traditioneel kerstdessert? Zet dan deze crunch van citrusvruchtengelei met amandelen op uw menu. Week 6 gelatineblaadjes in koud water. Schil 4 mandarijnen, verdeel ze in partjes en verwijder de witte velletjes. Vang het sap op. Plaats de citruspers-accessoire in uw keukenmachine en pers nog eens 12 mandarijnen en 1 citroen. Giet het sap in een pan met dikke bodem, voeg 100 gram suiker toe en breng het aan de kook. Blijf roeren totdat de suiker is opgelost.

Knijp al het water uit de gelatine en los de gelatine op in de hete citrusvloeistof. Plaats de pan in een kom met ijskoud water en laat de citrusvloeistof afkoelen totdat het eruitziet als gelei. Roer voorzichtig de partjes mandarijn en de muntblaadjes door de gelei. Doe de gelei nu in een vorm en laat deze gedurende 2-3 uur in de koelkast staan.

Stel de oven in op 180ºC. Klop een eiwit met 1 el honing. Roer er vervolgens 100 gram amandelschaafsel doorheen. Verspreid het mengsel over een bakplaat en bak het gedurende 15-20 minuten. Laat het afkoelen en breek het vervolgens in stukjes.

Dompel na 2-3 uur de bodem van de geleivorm in heet water om de gelei uit de vorm te laten komen. Snijd de gelei in stukjes en garneer met de amandelcrunch. Zowel kinderen als volwassenen zullen dit dessert heerlijk vinden!