Vroeg wakker worden in de winter – tips en trucs

Melatonine is het lichaamshormoon dat onze waak- en slaapcyclus regelt. Als het donker is om ons heen stijgt ons melatonineniveau, en bereidt dat ons simpelweg voor om over te gaan naar de verschillende slaapstadia. In de zomer, bijvoorbeeld, is de zon zeer waarschijnlijk al opgekomen als we onze wekker uitzetten. Daarom voelen we ons energiek en klaar om onze dag te beginnen. Dat is anders in de winter, wanneer het buiten nog aardedonker is als de meesten van ons wakker worden. Dus het hoge niveau van melatonineproductie in ons lichaam gedurende de winter kan van invloed zijn op onze 24-uurscyclus die regelt hoe we functioneren, wat vaak leidt tot moeite met wakker worden. 1

De temperatuur in onze lichamen is de tweede meest voorkomende oorzaak van verslapen in de ochtend. Onze lichaamstemperatuur wordt ook geregeld door ons slaap-waakritme. Wanneer we wakker zijn, stijgt onze lichaamstemperatuur om te signaleren dat we wakker en actief zijn. Het tegenovergestelde gebeurt wanneer we slapen. Onze temperatuur daalt om ons te laten weten dat het tijd is om te gaan slapen en bereikt zijn laagste punt wanneer we diep slapen.2 Dat is de reden dat slapen in een koele kamer de kwaliteit van onze slaap kan verbeteren. Helaas betekent dit vaak dat, wanneer we wakker worden in een koele kamer, we ons ook slaperig kunnen voelen en langer in bed willen blijven liggen.