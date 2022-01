Fijne, inhaleerbare deeltjes vormen het meest ernstige risico voor de gezondheid, omdat ze diep in de longen terecht kunnen komen.



De unieke, op HEPA gebaseerde SelectFilter Plus-filtertechnologie van Philips verwijdert gevaarlijke kleine deeltjes, bacteriën of virussen van slechts 0,015 micron uit de lucht in uw auto. Hiertoe behoren virussen in de lucht, hepatitis B en mond- en klauwzeer (MKZ).*

*Geteste verwijderingsefficiëntie van SelectFilter Plus van deeltjes met 1 luchtstroom door het filter in een laboratorium van derden; grootte van menselijke griep gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in het microbiologisch risicobeoordelingsrapport van 2008. De grootte van het mond- en klauwzeervirus (MKZ) en hepatitis B is groter dan 0,02 um. De verwijderingsefficiëntie van deeltjes wordt getest volgens norm GB/T6165:2008. De werkelijke prestaties kunnen worden beïnvloed door de omgeving waarin het filter wordt gebruikt; het filter garandeert niet dat deeltjes voor 100% worden verwijderd.