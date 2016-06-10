Privacy Notice Philips HealthSuite

 

Deze Privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 09.06.2016.

Philips HealthSuite gebruikt persoonlijke gegevens die zijn verzameld of verwerkt door de mobiele applicatie ('App') Philips HealthSuite.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke gegevens, verzameld door de apparaten en de App die wordt beheerd door of onder het beheer valt van Koninklijke Philips N.V. of haar dochterondernemingen ('Philips'). Dit is een verklaring over ons privacybeleid, geen contract of overeenkomst.

Verzamelde en gebruikte gegevens

account data

Accountgegevens

Deze gegevens omvatten gebruikersnaam, naam, e-mailadres, geslacht, leeftijd, land, taal, wachtwoord, mobiele nummer, verificatiegegevens, video’s and foto(‘s).

 

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor het maken en beheren van uw account. Uw account wordt gebruikt voor e-mail (om je gebruikersnaam en wachtwoord te bevestigen), om contact met je op te nemen in antwoord op vragen die je ons stelt, en om je dienstgerelateerde mededelingen te doen, bijvoorbeeld als de App wegens onderhoud tijdelijk niet beschikbaar is. We gebruiken de gegevens waarmee je je registreert om je gebruikersprofiel voor de App aan te maken en te beheren of om je aankoop te registreren.

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Data filled in by you

Gegevens die u invoert

Deze gegevens omvatten je lengte, gewicht, calorie-inname, en ingevulde vragen over je leefstijl en je gezondheidsdoelen.

 

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor je inzicht te geven in je dagelijkse leefgewoontes en om je voortgang gedurende langere tijd te volgen. Dit wordt gedaan door e-mail, berichten via sociale media, sms, pushnotificaties, en andere digitale communicatiemiddelen.

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Devices data

Apparaatgegevens

Als u het Philips Health Band en/of de Philips Health Watch-apparaat gebruikt, neemt het apparaat hartslag, activiteit en beweging op en streamt dit naar de App. Deze gegevens omvatten ook een uniek gebruikersnummer voor je apparaat, net als sessie- en verbruiksgegevens over je gebruik van je appara(a)t(en).

 

  • De verzamelde gegevens worden gebruikt voor je inzicht te geven in je dagelijkse leefgewoontes, zoals je calorieverbuik en ‘activiteit’, inclusief je slaapgedrag en cardiofitnessgewoonten (alleen voor de Health Watch), om zo je voortgang over een langere periode te volgen.
  • De verzamelde gegevens bieden informatie over uw gebruik van het apparaat/de apparaten.

 

Als u het Philips bloeddrukmeter(s)-apparaat gebruikt, neemt het apparaat je bloeddruk (boven- en onderdruk) en je hartslag op en streamt dit naar de App. Deze gegevens omvatten ook een uniek gebruikersnummer voor je apparaat, net als sessie- en verbruiksgegevens over je gebruik van je appara(a)t(en).

 

  • De verzamelde gegevens worden gebruikt voor je inzicht te geven in je dagelijkse leefgewoontes en je algehele gezondheid, zoals je bloeddruk, en om je voortgang over een langere periode te volgen.
  • De verzamelde gegevens bieden informatie over uw gebruik van het apparaat/de apparaten.

 

Als u het Philips weegsch(a)al(en) met lichaamsanalyse-apparaat gebruikt, neemt het apparaat gewicht en lichaamssamenstelling, lengte en profielgegevens (zoals opgeslagen in de app) op en streamt dit naar de App. Deze gegevens omvatten ook een uniek gebruikersnummer voor je apparaat, net als sessie- en verbruiksgegevens over je gebruik van je appara(a)t(en)

 

  • De verzamelde gegevens worden gebruikt voor je inzicht te geven in je algehele gezondheid, zoals je BMI en vetpercentage, en om je voortgang over een langere periode te volgen.
  • De verzamelde gegevens bieden informatie over uw gebruik van het apparaat/de apparaten.

 

Als u het Philips oorthermometer-apparaat gebruikt, neemt het apparaat lichaamstemperatuur op en streamt dit naar de App. Deze gegevens omvatten ook een uniek gebruikersnummer voor je apparaat, net als sessie- en verbruiksgegevens over je gebruik van je appara(a)t(en).

 

  • De verzamelde gegevens worden gebruikt voor je inzicht te geven in je algehele gezondheid, met bijvoorbeeld informatie over je lichaamstemperatuur, en om je voortgang over een langere periode te volgen. 
  • De verzamelde gegevens bieden informatie over uw gebruik van het apparaat/de apparaten. 
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Cookies

Cookies

De App maakt gebruik van cookies of soortgelijke technologieën. Deze gegevens omvatten een uniek gebruikersnummer voor je apparaat, het IP-adres van je mobiele appara(a)t(en), het type mobiele internetbrowser of besturingssysteem dat je gebruikt, net als sessie- en verbruiksgegevens (informatie over je gebruik van de App).

 

Wij gebruiken de volgende soorten cookies: Noodzakelijke cookies Deze cookies zijn nodig om de App goed te laten werken. Analytische cookies Met deze cookies kunnen we het websitegebruik analyseren zodat we de prestaties van onze Apps kunnen meten en verbeteren. Sociale media Deze cookies worden gebruikt om voor jou interessante advertenties te tonen, zowel in de Apps van Philips als daarbuiten..

 

  • Deze gegevens kunnen worden gebruikt om te bepalen in welke delen van de App u geïnteresseerd bent, uw gebruik van de App te registreren, uw ervaring met de App te verbeteren, of inhoud van social media te delen. We maken ook gebruik van cookies die ervoor zorgen dat de App goed functioneert.
  • Verzamelde gegevens worden gebruikt om de functies van de App goed te laten werken.
  • De verzamelde gegevens bieden tevens informatie over uw gebruik van de App en het apparaat/de apparaten.
  • Voor meer informatie over de cookies die zijn ingesteld door social media en de mogelijke gegevens die deze partijen verzamelen, verwijzen wij u naar de privacyverklaring(en) van de desbetreffende partijen. Hieronder vindt u de privacyverklaringen van de socialmediakanalen die door Philips het meest worden gebruikt: 

 

Facebook

Google+

Twitter

Pinterest

LinkedIn

YouTube

Instagram

Vine

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Location data

Locatiegegevens

Als u toegang tot uw locatiegegevens verleent, kunnen we de geografische locatie van uw mobiele apparaat registreren. 

 

  • De verzamelde gegevens worden gebruikt voor je beweging en te voet afgelegde afstand te berekenen en om u inzicht te geven in je dagelijkse leefstijl (zoals informatie over je verbrande calorieën en hoe actief je bent), en om je voortgang over een langere periode te volgen te bieden.
  • Wanneer u gebruikmaakt van de functie 'Vind Philips bij u in de buurt' op de ondersteuningspagina, wordt u verzocht uw locatiegegevens met Philips te delen. Op basis van uw locatiegegevens wordt u doorverwezen naar een winkel bij u in de buurt of naar de contactgegevens van de klantenservice in uw land. 
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Combined data

Gecombineerde gegevens

Deze gegevens omvatten profielgegevens, gegevens die je zelf hebt ingevuld, gegevens over je appara(a)t(en), cookies, en locatie en gegevens die Philips verzamelt tijdens uw interacties met Philips, waaronder:

 

  • Gegevens over uw interacties met en het gebruik van de digitale kanalen van Philips, zoals social media, websites, e-mails, apps en verbonden producten. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten: IP-adres, cookies, apparaatgegevens, berichten waarop u klikt of tikt, locatiegegevens en websites die u bezoekt.
  • De gecombineerde gegevens worden geanalyseerd en gebruikt om u te voorzien van de diensten van Philips HealthSuite, zoals om je inzicht te geven in je dagelijkse leefstijl, je algehele gezondheid, om je voortgang gedurende een langere periode te volgen, om je te helpen met persoonlijke coachingtips en motivatie, en om je gezondheid, activiteit en leefstijl te meten, te analyseren en te (helpen) verbeteren.
  • Als u ervoor kiest om promotionele communicatie (op basis van uw voorkeuren en gedrag) te ontvangen over producten, diensten, evenementen en promoties van Philips, nemen wij hiertoe mogelijk contact met u op via e-mail, telefoon en andere digitale kanalen, zoals mobiele toepassingen en social media. Het kan zijn dat we uw persoonlijke gegevens analyseren en combineren om de communicatie af te stemmen op uw voorkeuren en gedrag en u de beste persoonlijke ervaring te bieden.
  • We kunnen deze gegevens gebruiken om ons te helpen de inhoud, functionaliteit en bruikbaarheid van de App, de apparaten en andere producten en diensten te verbeteren en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
  • We kunnen de van u verzamelde informatie combineren en delen met andere bedrijven van de Philips-groep en met derden.
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Third parties

Derden

Philips kan gebruikmaken van derden voor dienstverlening op de volgende gebieden:

 

IT-leveranciers

Deze leveranciers verzorgen de benodigde hardware, software, netwerken, opslag, transactiediensten en/of gerelateerde technologie voor het gebruik van de App of aangeboden diensten.

 

Cloudproviders

Deze leveranciers verzorgen de diensten voor gegevensopslag. Philips streeft ernaar om uw persoonlijke gegevens op te slaan in uw regio, met cloudservices in Europa, VS, Latijns-Amerika, Tokyo of Sydney en China.

 

Serviceproviders van Philips HealthSuite

Deze leveranciers verzorgen specifieke diensten voor Philips HealthSuite, zoals het berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing.

 

Betaling

Deze leveranciers verwerken financiële gegevens met betrekking tot online aankopen en de kosten voor deelname aan een programma.

 

Philips vereist van deze serviceproviders dat zij een vergelijkbaar niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens bieden als Philips, dat zij uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor de bovengenoemde specifieke doeleinden en dat zij alleen de gegevens verzamelen die nodig zijn voor het leveren van een bepaalde dienst.

 

Als Philips een derde toestemming geeft uw persoonlijke gegevens naar buiten uw regio over te brengen, zullen wij stappen ondernemen om uw privacyrechten tijdens de verwerking door derden te beschermen door middel van contractuele regelingen of andere middelen, die een vergelijkbaar niveau van bescherming waarborgen.

 

Philips openbaart persoonlijke info alleen onder de voorwaarden van deze privacyverklaring en/of als dit bij wet vereist is.

 

Philips verkoopt soms (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf. Een dergelijke eigendomsoverdracht kan ook de overdracht van uw aan dat bedrijf gerelateerde persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar inhouden.

Philips HealthSuite service Providers

These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ashet berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing.

Philips HealthSuite service Providers

These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ashet berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing.

Philips HealthSuite service Providers

These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ashet berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing.

Payment

These providers handle financial data in relation to online aankopen en de kosten voor deelname aan een programma.

 
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Philips requires these service providers to provide a comparable level of protection of your personal data as Philips provides, to only process your personal for the specific purposes mentioned above, to have access to the minimum amount of data they need to deliver a specific service.

 

If Philips allows a third party to transfer your personal data outside of your geographic region, we will take steps to protect your privacy rights through the use of contractual arrangements or other means, which will provide a comparable level of protection while the information is being processed by our third parties.

 

Philips will disclose personal data only under this privacy notice and/or when required by law.

 

Philips sometimes sells a business or a part of a business to another company. Such a transfer of ownership could include the transfer of your personal data directly related to that business, to the purchasing company.

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Choices and rights

Keuze en rechten

Stuur een e-mail naar [email protected] om gebruik te maken van de volgende keuzemogelijkheden en rechten:

 

  • Toegang
    U kunt te allen tijde toegang tot uw persoonlijke gegevens vragen. 
  • Correctie aanvragen
    U kunt te allen tijde om correctie van uw persoonlijke gegevens vragen.
  • Bezwaar
    U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens.
  • Vragen of klachten
    U kunt op elk moment contact met ons opnemen als u vragen, klachten, problemen of suggesties hebt.
  • Toestemming intrekken
    U kunt eenvoudig uw toestemming intrekken (u kunt zich bijvoorbeeld afmelden voor onze marketingservices met behulp van de knop 'afmelden' onder aan elke e-mail die wij sturen). 
  • Verwijderen
    Indien beschikbaar kunt u op elk moment verwijdering van uw persoonlijke gegevens verzoeken.
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We protect your personal data

We beschermen uw persoonlijke info

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de gegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Philips maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw gegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe en gebruiken firewalls, codering en beveiligde servers.

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Special information for parents

Speciale informatie voor ouders

Hoewel Philips HealthSuite doorgaans niet is bedoeld voor kinderen jonger dan 18, is het beleid van Philips te voldoen aan de wetgeving inzake de vereiste toestemming van een ouder of voogd voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van persoonlijke gegevens van kinderen. 

 

Als een ouder of voogd verneemt dat zijn of haar kind jonger dan 18 persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via [email protected]. Als wij erachter komen dat een kind jonger dan 18 persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verwijderen wij deze gegevens uit onze bestanden.

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Changes to the privacy notice

Lokale specifieke informatie: privacyrechten in Californië (alleen voor de USA)

Sectie 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van Californië staat onze klanten die inwoner van Californië zijn toe om eenmaal per jaar kosteloos informatie bij ons op te vragen over bekendmaking van hun persoonlijke gegevens (indien van toepassing) aan derden voor direct-marketingdoeleinden in het voorafgaande kalenderjaar. Indien van toepassing, bevat deze informatie een lijst met de soorten persoonlijke gegevens die zijn gedeeld en de namen en adressen van alle derde partijen aan wie wij deze informatie in het direct voorafgaande kalenderjaar hebben bekendgemaakt. Als u als inwoner van Californië een dergelijk verzoek wilt indienen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

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Changes to the privacy notice

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De diensten die Philips levert, kunnen van tijd tot tijd veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Om deze reden behouden wij ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

Wij raden u aan regelmatig te controleren of er een nieuwere versie beschikbaar is.

 

De nieuwe Privacyverklaring is na plaatsing van kracht. Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen de App niet langer te gebruiken. Door onze diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, geeft u te kennen dat u bekend bent met de herziene Privacyverklaring.

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Contact

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:[email protected].

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