Payment
These providers handle financial data in relation to online aankopen en de kosten voor deelname aan een programma.
Privacy Notice Philips HealthSuite
Philips HealthSuite gebruikt persoonlijke gegevens die zijn verzameld of verwerkt door de mobiele applicatie ('App') Philips HealthSuite.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke gegevens, verzameld door de apparaten en de App die wordt beheerd door of onder het beheer valt van Koninklijke Philips N.V. of haar dochterondernemingen ('Philips'). Dit is een verklaring over ons privacybeleid, geen contract of overeenkomst.
Accountgegevens Deze gegevens omvatten gebruikersnaam, naam, e-mailadres, geslacht, leeftijd, land, taal, wachtwoord, mobiele nummer, verificatiegegevens, video’s and foto(‘s).
Accountgegevens
Deze gegevens omvatten gebruikersnaam, naam, e-mailadres, geslacht, leeftijd, land, taal, wachtwoord, mobiele nummer, verificatiegegevens, video’s and foto(‘s).
De verzamelde gegevens worden gebruikt voor het maken en beheren van uw account. Uw account wordt gebruikt voor e-mail (om je gebruikersnaam en wachtwoord te bevestigen), om contact met je op te nemen in antwoord op vragen die je ons stelt, en om je dienstgerelateerde mededelingen te doen, bijvoorbeeld als de App wegens onderhoud tijdelijk niet beschikbaar is. We gebruiken de gegevens waarmee je je registreert om je gebruikersprofiel voor de App aan te maken en te beheren of om je aankoop te registreren.
De verzamelde gegevens worden gebruikt voor het maken en beheren van uw account. Uw account wordt gebruikt voor e-mail (om je gebruikersnaam en wachtwoord te bevestigen), om contact met je op te nemen in antwoord op vragen die je ons stelt, en om je dienstgerelateerde mededelingen te doen, bijvoorbeeld als de App wegens onderhoud tijdelijk niet beschikbaar is. We gebruiken de gegevens waarmee je je registreert om je gebruikersprofiel voor de App aan te maken en te beheren of om je aankoop te registreren.
Gegevens die u invoert Deze gegevens omvatten je lengte, gewicht, calorie-inname, en ingevulde vragen over je leefstijl en je gezondheidsdoelen.
Gegevens die u invoert
Deze gegevens omvatten je lengte, gewicht, calorie-inname, en ingevulde vragen over je leefstijl en je gezondheidsdoelen.
De verzamelde gegevens worden gebruikt voor je inzicht te geven in je dagelijkse leefgewoontes en om je voortgang gedurende langere tijd te volgen. Dit wordt gedaan door e-mail, berichten via sociale media, sms, pushnotificaties, en andere digitale communicatiemiddelen.
De verzamelde gegevens worden gebruikt voor je inzicht te geven in je dagelijkse leefgewoontes en om je voortgang gedurende langere tijd te volgen. Dit wordt gedaan door e-mail, berichten via sociale media, sms, pushnotificaties, en andere digitale communicatiemiddelen.
Apparaatgegevens Als u het Philips Health Band en/of de Philips Health Watch-apparaat gebruikt, neemt het apparaat hartslag, activiteit en beweging op en streamt dit naar de App. Deze gegevens omvatten ook een uniek gebruikersnummer voor je apparaat, net als sessie- en verbruiksgegevens over je gebruik van je appara(a)t(en).
Apparaatgegevens
Als u het Philips Health Band en/of de Philips Health Watch-apparaat gebruikt, neemt het apparaat hartslag, activiteit en beweging op en streamt dit naar de App. Deze gegevens omvatten ook een uniek gebruikersnummer voor je apparaat, net als sessie- en verbruiksgegevens over je gebruik van je appara(a)t(en).
Als u het Philips bloeddrukmeter(s)-apparaat gebruikt, neemt het apparaat je bloeddruk (boven- en onderdruk) en je hartslag op en streamt dit naar de App. Deze gegevens omvatten ook een uniek gebruikersnummer voor je apparaat, net als sessie- en verbruiksgegevens over je gebruik van je appara(a)t(en). Als u het Philips weegsch(a)al(en) met lichaamsanalyse-apparaat gebruikt, neemt het apparaat gewicht en lichaamssamenstelling, lengte en profielgegevens (zoals opgeslagen in de app) op en streamt dit naar de App. Deze gegevens omvatten ook een uniek gebruikersnummer voor je apparaat, net als sessie- en verbruiksgegevens over je gebruik van je appara(a)t(en) Als u het Philips oorthermometer-apparaat gebruikt, neemt het apparaat lichaamstemperatuur op en streamt dit naar de App. Deze gegevens omvatten ook een uniek gebruikersnummer voor je apparaat, net als sessie- en verbruiksgegevens over je gebruik van je appara(a)t(en).
Als u het Philips bloeddrukmeter(s)-apparaat gebruikt, neemt het apparaat je bloeddruk (boven- en onderdruk) en je hartslag op en streamt dit naar de App. Deze gegevens omvatten ook een uniek gebruikersnummer voor je apparaat, net als sessie- en verbruiksgegevens over je gebruik van je appara(a)t(en).
Als u het Philips weegsch(a)al(en) met lichaamsanalyse-apparaat gebruikt, neemt het apparaat gewicht en lichaamssamenstelling, lengte en profielgegevens (zoals opgeslagen in de app) op en streamt dit naar de App. Deze gegevens omvatten ook een uniek gebruikersnummer voor je apparaat, net als sessie- en verbruiksgegevens over je gebruik van je appara(a)t(en)
Als u het Philips oorthermometer-apparaat gebruikt, neemt het apparaat lichaamstemperatuur op en streamt dit naar de App. Deze gegevens omvatten ook een uniek gebruikersnummer voor je apparaat, net als sessie- en verbruiksgegevens over je gebruik van je appara(a)t(en).
Cookies De App maakt gebruik van cookies of soortgelijke technologieën. Deze gegevens omvatten een uniek gebruikersnummer voor je apparaat, het IP-adres van je mobiele appara(a)t(en), het type mobiele internetbrowser of besturingssysteem dat je gebruikt, net als sessie- en verbruiksgegevens (informatie over je gebruik van de App).
Cookies
De App maakt gebruik van cookies of soortgelijke technologieën. Deze gegevens omvatten een uniek gebruikersnummer voor je apparaat, het IP-adres van je mobiele appara(a)t(en), het type mobiele internetbrowser of besturingssysteem dat je gebruikt, net als sessie- en verbruiksgegevens (informatie over je gebruik van de App).
Wij gebruiken de volgende soorten cookies: Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn nodig om de App goed te laten werken.
Analytische cookies
Met deze cookies kunnen we het websitegebruik analyseren zodat we de prestaties van onze Apps kunnen meten en verbeteren.
Sociale media
Deze cookies worden gebruikt om voor jou interessante advertenties te tonen, zowel in de Apps van Philips als daarbuiten..
Wij gebruiken de volgende soorten cookies: Noodzakelijke cookies Deze cookies zijn nodig om de App goed te laten werken. Analytische cookies Met deze cookies kunnen we het websitegebruik analyseren zodat we de prestaties van onze Apps kunnen meten en verbeteren. Sociale media Deze cookies worden gebruikt om voor jou interessante advertenties te tonen, zowel in de Apps van Philips als daarbuiten..
Locatiegegevens Als u toegang tot uw locatiegegevens verleent, kunnen we de geografische locatie van uw mobiele apparaat registreren.
Locatiegegevens
Als u toegang tot uw locatiegegevens verleent, kunnen we de geografische locatie van uw mobiele apparaat registreren.
Gecombineerde gegevens Deze gegevens omvatten profielgegevens, gegevens die je zelf hebt ingevuld, gegevens over je appara(a)t(en), cookies, en locatie en gegevens die Philips verzamelt tijdens uw interacties met Philips, waaronder:
Gecombineerde gegevens
Deze gegevens omvatten profielgegevens, gegevens die je zelf hebt ingevuld, gegevens over je appara(a)t(en), cookies, en locatie en gegevens die Philips verzamelt tijdens uw interacties met Philips, waaronder:
Derden
Philips kan gebruikmaken van derden voor dienstverlening op de volgende gebieden: IT-leveranciers Deze leveranciers verzorgen de benodigde hardware, software, netwerken, opslag, transactiediensten en/of gerelateerde technologie voor het gebruik van de App of aangeboden diensten. Cloudproviders Deze leveranciers verzorgen de diensten voor gegevensopslag. Philips streeft ernaar om uw persoonlijke gegevens op te slaan in uw regio, met cloudservices in Europa, VS, Latijns-Amerika, Tokyo of Sydney en China. Serviceproviders van Philips HealthSuite Deze leveranciers verzorgen specifieke diensten voor Philips HealthSuite, zoals het berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing. Betaling Deze leveranciers verwerken financiële gegevens met betrekking tot online aankopen en de kosten voor deelname aan een programma. Philips vereist van deze serviceproviders dat zij een vergelijkbaar niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens bieden als Philips, dat zij uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor de bovengenoemde specifieke doeleinden en dat zij alleen de gegevens verzamelen die nodig zijn voor het leveren van een bepaalde dienst. Als Philips een derde toestemming geeft uw persoonlijke gegevens naar buiten uw regio over te brengen, zullen wij stappen ondernemen om uw privacyrechten tijdens de verwerking door derden te beschermen door middel van contractuele regelingen of andere middelen, die een vergelijkbaar niveau van bescherming waarborgen. Philips openbaart persoonlijke info alleen onder de voorwaarden van deze privacyverklaring en/of als dit bij wet vereist is. Philips verkoopt soms (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf. Een dergelijke eigendomsoverdracht kan ook de overdracht van uw aan dat bedrijf gerelateerde persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar inhouden. Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ashet berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing. Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ashet berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing. Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ashet berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing. Payment These providers handle financial data in relation to online aankopen en de kosten voor deelname aan een programma. Philips requires these service providers to provide a comparable level of protection of your personal data as Philips provides, to only process your personal for the specific purposes mentioned above, to have access to the minimum amount of data they need to deliver a specific service. If Philips allows a third party to transfer your personal data outside of your geographic region, we will take steps to protect your privacy rights through the use of contractual arrangements or other means, which will provide a comparable level of protection while the information is being processed by our third parties. Philips will disclose personal data only under this privacy notice and/or when required by law. Philips sometimes sells a business or a part of a business to another company. Such a transfer of ownership could include the transfer of your personal data directly related to that business, to the purchasing company.
Philips kan gebruikmaken van derden voor dienstverlening op de volgende gebieden:
IT-leveranciers
Deze leveranciers verzorgen de benodigde hardware, software, netwerken, opslag, transactiediensten en/of gerelateerde technologie voor het gebruik van de App of aangeboden diensten.
Cloudproviders
Deze leveranciers verzorgen de diensten voor gegevensopslag. Philips streeft ernaar om uw persoonlijke gegevens op te slaan in uw regio, met cloudservices in Europa, VS, Latijns-Amerika, Tokyo of Sydney en China.
Serviceproviders van Philips HealthSuite
Deze leveranciers verzorgen specifieke diensten voor Philips HealthSuite, zoals het berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing.
Betaling
Deze leveranciers verwerken financiële gegevens met betrekking tot online aankopen en de kosten voor deelname aan een programma.
Philips vereist van deze serviceproviders dat zij een vergelijkbaar niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens bieden als Philips, dat zij uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor de bovengenoemde specifieke doeleinden en dat zij alleen de gegevens verzamelen die nodig zijn voor het leveren van een bepaalde dienst.
Als Philips een derde toestemming geeft uw persoonlijke gegevens naar buiten uw regio over te brengen, zullen wij stappen ondernemen om uw privacyrechten tijdens de verwerking door derden te beschermen door middel van contractuele regelingen of andere middelen, die een vergelijkbaar niveau van bescherming waarborgen.
Philips openbaart persoonlijke info alleen onder de voorwaarden van deze privacyverklaring en/of als dit bij wet vereist is.
Philips verkoopt soms (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf. Een dergelijke eigendomsoverdracht kan ook de overdracht van uw aan dat bedrijf gerelateerde persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar inhouden.
Philips HealthSuite service Providers
These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ashet berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing.
Philips HealthSuite service Providers
These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ashet berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing.
Philips HealthSuite service Providers
These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ashet berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing.
Payment
These providers handle financial data in relation to online aankopen en de kosten voor deelname aan een programma.
Philips requires these service providers to provide a comparable level of protection of your personal data as Philips provides, to only process your personal for the specific purposes mentioned above, to have access to the minimum amount of data they need to deliver a specific service.
If Philips allows a third party to transfer your personal data outside of your geographic region, we will take steps to protect your privacy rights through the use of contractual arrangements or other means, which will provide a comparable level of protection while the information is being processed by our third parties.
Philips will disclose personal data only under this privacy notice and/or when required by law.
Philips sometimes sells a business or a part of a business to another company. Such a transfer of ownership could include the transfer of your personal data directly related to that business, to the purchasing company.
Keuze en rechten Stuur een e-mail naar [email protected] om gebruik te maken van de volgende keuzemogelijkheden en rechten:
Keuze en rechten
Stuur een e-mail naar [email protected] om gebruik te maken van de volgende keuzemogelijkheden en rechten:
U kunt te allen tijde toegang tot uw persoonlijke gegevens vragen.
U kunt te allen tijde om correctie van uw persoonlijke gegevens vragen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens.
U kunt op elk moment contact met ons opnemen als u vragen, klachten, problemen of suggesties hebt.
U kunt eenvoudig uw toestemming intrekken (u kunt zich bijvoorbeeld afmelden voor onze marketingservices met behulp van de knop 'afmelden' onder aan elke e-mail die wij sturen).
Indien beschikbaar kunt u op elk moment verwijdering van uw persoonlijke gegevens verzoeken.
We beschermen uw persoonlijke info
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de gegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Philips maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw gegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe en gebruiken firewalls, codering en beveiligde servers.
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de gegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Philips maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw gegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe en gebruiken firewalls, codering en beveiligde servers.
Speciale informatie voor ouders
Hoewel Philips HealthSuite doorgaans niet is bedoeld voor kinderen jonger dan 18, is het beleid van Philips te voldoen aan de wetgeving inzake de vereiste toestemming van een ouder of voogd voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van persoonlijke gegevens van kinderen. Als een ouder of voogd verneemt dat zijn of haar kind jonger dan 18 persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via [email protected]. Als wij erachter komen dat een kind jonger dan 18 persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verwijderen wij deze gegevens uit onze bestanden.
Hoewel Philips HealthSuite doorgaans niet is bedoeld voor kinderen jonger dan 18, is het beleid van Philips te voldoen aan de wetgeving inzake de vereiste toestemming van een ouder of voogd voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van persoonlijke gegevens van kinderen.
Als een ouder of voogd verneemt dat zijn of haar kind jonger dan 18 persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via [email protected]. Als wij erachter komen dat een kind jonger dan 18 persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verwijderen wij deze gegevens uit onze bestanden.
Lokale specifieke informatie: privacyrechten in Californië (alleen voor de USA)
Sectie 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van Californië staat onze klanten die inwoner van Californië zijn toe om eenmaal per jaar kosteloos informatie bij ons op te vragen over bekendmaking van hun persoonlijke gegevens (indien van toepassing) aan derden voor direct-marketingdoeleinden in het voorafgaande kalenderjaar. Indien van toepassing, bevat deze informatie een lijst met de soorten persoonlijke gegevens die zijn gedeeld en de namen en adressen van alle derde partijen aan wie wij deze informatie in het direct voorafgaande kalenderjaar hebben bekendgemaakt. Als u als inwoner van Californië een dergelijk verzoek wilt indienen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].
Sectie 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van Californië staat onze klanten die inwoner van Californië zijn toe om eenmaal per jaar kosteloos informatie bij ons op te vragen over bekendmaking van hun persoonlijke gegevens (indien van toepassing) aan derden voor direct-marketingdoeleinden in het voorafgaande kalenderjaar. Indien van toepassing, bevat deze informatie een lijst met de soorten persoonlijke gegevens die zijn gedeeld en de namen en adressen van alle derde partijen aan wie wij deze informatie in het direct voorafgaande kalenderjaar hebben bekendgemaakt. Als u als inwoner van Californië een dergelijk verzoek wilt indienen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].
Wijzigingen in deze privacyverklaring
De diensten die Philips levert, kunnen van tijd tot tijd veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Om deze reden behouden wij ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Wij raden u aan regelmatig te controleren of er een nieuwere versie beschikbaar is. De nieuwe Privacyverklaring is na plaatsing van kracht. Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen de App niet langer te gebruiken. Door onze diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, geeft u te kennen dat u bekend bent met de herziene Privacyverklaring.
De diensten die Philips levert, kunnen van tijd tot tijd veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Om deze reden behouden wij ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
Wij raden u aan regelmatig te controleren of er een nieuwere versie beschikbaar is.
De nieuwe Privacyverklaring is na plaatsing van kracht. Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen de App niet langer te gebruiken. Door onze diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, geeft u te kennen dat u bekend bent met de herziene Privacyverklaring.
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