Philips kan gebruikmaken van derden voor dienstverlening op de volgende gebieden:

IT-leveranciers

Deze leveranciers verzorgen de benodigde hardware, software, netwerken, opslag, transactiediensten en/of gerelateerde technologie voor het gebruik van de App of aangeboden diensten.

Cloudproviders

Deze leveranciers verzorgen de diensten voor gegevensopslag. Philips streeft ernaar om uw persoonlijke gegevens op te slaan in uw regio, met cloudservices in Europa, VS, Latijns-Amerika, Tokyo of Sydney en China.

Serviceproviders van Philips HealthSuite

Deze leveranciers verzorgen specifieke diensten voor Philips HealthSuite, zoals het berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing.

Betaling

Deze leveranciers verwerken financiële gegevens met betrekking tot online aankopen en de kosten voor deelname aan een programma.

Philips vereist van deze serviceproviders dat zij een vergelijkbaar niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens bieden als Philips, dat zij uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor de bovengenoemde specifieke doeleinden en dat zij alleen de gegevens verzamelen die nodig zijn voor het leveren van een bepaalde dienst.

Als Philips een derde toestemming geeft uw persoonlijke gegevens naar buiten uw regio over te brengen, zullen wij stappen ondernemen om uw privacyrechten tijdens de verwerking door derden te beschermen door middel van contractuele regelingen of andere middelen, die een vergelijkbaar niveau van bescherming waarborgen.

Philips openbaart persoonlijke info alleen onder de voorwaarden van deze privacyverklaring en/of als dit bij wet vereist is.

Philips verkoopt soms (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf. Een dergelijke eigendomsoverdracht kan ook de overdracht van uw aan dat bedrijf gerelateerde persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar inhouden.

Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ashet berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing.

Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ashet berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing.

Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ashet berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing.