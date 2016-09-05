explicit-consent PHS

Voordat je gebruikmaakt van onze dienst, vertellen we je graag wat we met je gegevens doen. Persoonlijke gegevens die je vrijwillig via de App met ons deelt (zoals je foto, je lengte, je gewicht, je calorie-inname en je doelen) gebruiken wij voor het bepalen van gezonde doelstellingen. Gegevens die door aan de App verbonden apparatuur worden gedeeld (zoals je hartslag, activiteiten, beweging, bloeddruk, temperatuur, gewicht, vetpercentage en slaapgewoontes), worden gebruikt om je gezondheid in de gaten te houden. Wij We zullen nooit
Voordat je gebruikmaakt van onze dienst, vertellen we je graag wat we met je gegevens doen. Persoonlijke gegevens die je vrijwillig via de App met ons deelt (zoals je foto, je lengte, je gewicht, je calorie-inname en je doelen) gebruiken wij voor het bepalen van gezonde doelstellingen. Gegevens die door aan de App verbonden apparatuur worden gedeeld (zoals je hartslag, activiteiten, beweging, bloeddruk, temperatuur, gewicht, vetpercentage en slaapgewoontes), worden gebruikt om je gezondheid in de gaten te houden.
Wij
We zullen nooit
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