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explicit-consent PHS

Voordat je gebruikmaakt van onze dienst, vertellen we je graag wat we met je gegevens doen. Persoonlijke gegevens die je vrijwillig via de App met ons deelt (zoals je foto, je lengte, je gewicht, je calorie-inname en je doelen) gebruiken wij voor het bepalen van gezonde doelstellingen. Gegevens die door aan de App verbonden apparatuur worden gedeeld (zoals je hartslag, activiteiten, beweging, bloeddruk, temperatuur, gewicht, vetpercentage en slaapgewoontes), worden gebruikt om je gezondheid in de gaten te houden.

 

Wij

  • gebruiken je gegevens om je inzicht te geven in je levensstijl/gewoontes en om je voortgang te volgen.
  • combineren en analyseren je gegevens om je extra te motiveren en ondersteunen bij het veranderen van je leefstijl.
  • sturen je alleen persoonlijke berichten over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips als je je hiervoor inschrijft.

 

We zullen nooit

  • je persoonlijke gegevens gebruiken voor andere doelen dan hierboven aangegeven.
  • zonder toestemming je gegevens verkopen aan derde partijen.
  • ongeautoriseerde toegang tot je gegevens toestaan.

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

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