explicit-consent PHS

Voordat je gebruikmaakt van onze dienst, vertellen we je graag wat we met je gegevens doen. Persoonlijke gegevens die je vrijwillig via de App met ons deelt (zoals je foto, je lengte, je gewicht, je calorie-inname en je doelen) gebruiken wij voor het bepalen van gezonde doelstellingen. Gegevens die door aan de App verbonden apparatuur worden gedeeld (zoals je hartslag, activiteiten, beweging, bloeddruk, temperatuur, gewicht, vetpercentage en slaapgewoontes), worden gebruikt om je gezondheid in de gaten te houden. Wij

gebruiken je gegevens om je inzicht te geven in je levensstijl/gewoontes en om je voortgang te volgen.

combineren en analyseren je gegevens om je extra te motiveren en ondersteunen bij het veranderen van je leefstijl.

sturen je alleen persoonlijke berichten over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips als je je hiervoor inschrijft. We zullen nooit je persoonlijke gegevens gebruiken voor andere doelen dan hierboven aangegeven.

zonder toestemming je gegevens verkopen aan derde partijen.

ongeautoriseerde toegang tot je gegevens toestaan.